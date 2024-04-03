الاقتصاد

فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «برغرايززر»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 7 يوليو 2024م ولمدة أربع سنوات.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سياسة ومعايير الترشح تشمل: الالتزام بسياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة، وتقديم طلب موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
وأضافت أن المعايير تشمل: تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة، وتعبئة نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة.
وأشارت إلى أن من ضمن المعايير: إرفاق صورة واضحة من الهوية الوطنية ( سارية المفعول) للأفراد و رقم الإقامة و جواز السفر لغير السعوديين، وترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
وأوضحت أن المعايير تشمل: نموذج 1 ونموذج 3 يمكن الحصول عليهما من موقع هيئة السوق الماليّة.
وتتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها أثناء الفترة الموضحة للترشّح.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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