شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر» تقدم طلبا لزيادة رأس مالها عبر تحويل الديون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تقدمت شركة جبل عمر للتطوير بطلب إلى هيئة السوق المالية، للحصول على موافقتها بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة على الشركة لكل من شركة تبريد المنطقة المركزية، وشركة مكة للإنشاء والتعمير والبالغ مجموعها 547.498 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2023/12/20م والمتضمن توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق تحويل الديون المستحقة لكل من شركة تبريد المنطقة المركزية (بصفتها الدائن الأول) وشركة مكة للإنشاء والتعمير (بصفتها الدائن الثاني).
وستعلن الشركة أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2023/12/20م والمتضمن توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق تحويل الديون المستحقة لكل من شركة تبريد المنطقة المركزية (بصفتها الدائن الأول) وشركة مكة للإنشاء والتعمير (بصفتها الدائن الثاني).
وستعلن الشركة أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.