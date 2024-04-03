شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة المغرب تغلق على ارتفاع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.32%، عند 1.061,87 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.16%، ليستقر عند 1.060,13 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.28% بمجموع 958,37 نقطة. حركة المؤشرات الدولية وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.23 % بمجموع 12.085,72 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 321 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 675 مليار درهم مغربي.

