شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة المغرب تغلق على ارتفاع اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.32%، عند 1.061,87 نقطة.
فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.16%، ليستقر عند 1.060,13 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.28% بمجموع 958,37 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 321 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 675 مليار درهم مغربي.
فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.16%، ليستقر عند 1.060,13 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.28% بمجموع 958,37 نقطة.
حركة المؤشرات الدوليةوفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.23 % بمجموع 12.085,72 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 321 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 675 مليار درهم مغربي.