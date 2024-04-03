شكرا لقرائتكم خبر عن الروبل الروسي يصعد أمام العملات الرئيسية بنهاية تداولات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل بنهاية تعاملات بورصة موسكو اليوم الأربعاء، إلى مستوى 92.47 روبلاً، بانخفاض يصل إلى 10.50 كوبيكات، مقارنة بقيمته عند إغلاق الجلسة السابقة.

وانخفض سعر صرف اليورو في هذا الوقت بواقع 15.75 كوبيكاً، مقارنة بمستوى إغلاق الجلسة السابقة، ليصل إلى 99.39 روبلاً.

كما انخفض أيضاً سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 0.90 كوبيك ليبلغ 12.73 روبلاً.

