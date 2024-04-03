الاقتصاد

الروبل الروسي يصعد أمام العملات الرئيسية بنهاية تداولات اليوم

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل بنهاية تعاملات بورصة موسكو اليوم الأربعاء، إلى مستوى 92.47 روبلاً، بانخفاض يصل إلى 10.50 كوبيكات، مقارنة بقيمته عند إغلاق الجلسة السابقة.
وانخفض سعر صرف اليورو في هذا الوقت بواقع 15.75 كوبيكاً، مقارنة بمستوى إغلاق الجلسة السابقة، ليصل إلى 99.39 روبلاً.
كما انخفض أيضاً سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 0.90 كوبيك ليبلغ 12.73 روبلاً.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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