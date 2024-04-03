شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد فى مصر اليوم.. قفزة فى احتياطي النقد الأجنبى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخبار الاقتصاد اليوم في مصر الأربعاء 3 أبريل 2024 والتي شهدت عدد من الأحداث الاقتصادية الهامة لعل أبرزها ارتفاع الاحيتاطي لدى البنك المركزي المصري حاليًا إلى مستويات 40 مليار دولار مرة أخرى.

قفزة احتياطي النقد الأجنبي

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار فى نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار.

500 مليون لتمويل مشروعات بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بمقر المحافظة أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد لبحث سبل التعاون بين الجهاز والمحافظة والتعرف على الاحتياجات الضرورية للنهوض بالمشروعات الصناعية ورفع كفاءتها وزيادة انتاجها وقدراتها التنافسية خاصة وأن المحافظة تتمتع بوجود عدد متنوع من المشروعات المؤهلة للتصدير للخارج.

أوبك+ تؤكد التزامها بخفض إنتاج النفط الخام

قرر الاجتماع الـ53 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة فى تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها أوبك + الالتزام بتخفيضات الإنتاج والتعاون بين الدول الأعضاء مع الاستعداد للتدخل فى السوق النفطية فى حالة الضرورة.

غرفة صناعات مواد البناء: استكمال مخطط التنمية يخدم الصناعات الوطنية

أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي استجابة لتطلعات الشعب المصري فى تحقيق الاستقرار الأمنى للمنطقة واستكمال لمسيرة البناء والتنمية الشاملة والتي بدأت تحقق بإنجاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.

هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الشحن" بنسبة 2.1%

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.7%، يليه قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%، 1.4%، على التوالي، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، وانخفض قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.8%.