شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2649 دولار أمريكي، بارتفاع 0.58%، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1676 يورو بانخفاض 0.02%.

ارتفاع الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) يوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.03%.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 2.35 نقطة، ليصل إلى 7937.44 نقطة.