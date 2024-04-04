شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للتعدين تعقد شراكة مع القطاع الخاص المحلى والدولى بمليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة النصر للتعدين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مشروع رفع تركيز خام الفوسفات من خلال تدشين شراكة مع القطاع الخاص المصري والهندي، عبر تأسيس شركة تمتلك فيها النصر للتعدين 24‎%‎ وتصل قيمتها لنحو مليار دولار .

‏كشف أبو المجد مفتاح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي النصر للتعدين، أن موضوع القيمة المضافة يحتاج إلى دراسة كبيرة في المقام الأول لانه ليس كل قيمة مضافة تكون مهمة أو مفيدة للصناعة ، لافتا انه يتم حاليا السعي لاستغلال خام الفوسفات غير المستغل والملقى بكميات كبيرة في الجبال لرفع تركيزه من خلال الشراكه مع القطاع الخاص المصري والهندي وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة تقوم بهذا الغرض وحصة شركة النصر للتعدين فيها تصل إلى 24 ‎%‎ وهو ما ينعكس بشكل كبير على إيرادات وموارد وصادرات الفوسفات وأيضا على الشركة نفسها.

‏أضاف مفتاح أن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اولى هذا المشروع أهمية كبيرة وتفقد الشركة اكثر من مره بنفسه من خلال تفقد كافة مواقع الإنتاج والتواصل مع العاملين، وتلبية بعض المطالب الانسانية للعاملين، لافتا أن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، شهد مؤخرا ، توقيع اتفاقية ثلاثية للاستثمار والشراكة بين شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة "ويلسون" الهندية ومجموعة "الصافي" المصرية، تستهدف الاتفاقية تعاون الأطراف الثلاثة في تأسيس شركة يكون غرضها الأساسي إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات ليدخل في صناعات جديدة، الأمر الذي يمثل قيمة مضافة للخام وكذلك العمل في مجالات صناعة الأسمدة والاستيراد والتصدير والتخزين وإعداد الأبحاث التكنولوجية والعلمية في مجال تحسين الفوسفات.

أوضح المحاسب أبو المجد مفتاح، أن "النصر للتعدين" شركة واعدة بما تمتلكه من خبرات متراكمة منذ عام 1960، خاصة بعد الحصول على تراخيص لعدد 28 منجم جديد نتج عنها إطالة عمر الشركة ، مشيرًا إلى أهمية الدراسات والأبحاث الجيولوجية لتحديد الاستثمارات والتوسع في إجراء عمليات حفر واستكشاف بمناطق جديدة لتطوير المناجم وفتح مناجم جديدة للإنتاج، بما يضمن توفير الخامات اللازمة للعديد من الصناعات خاصة الفوسفات لمصانع الأسمدة الحكومية والخاصة.

ومن أجل زيادة الصادرات أشار المحاسب ابو المجد مفتاح أن الشركة تسعي لزيادة الإنتاج والسعى لفتح أسواق جديدة للتصدير ‏وفق توجهات الدولة المصرية لزيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يمكن مضاعفة الصادرات مرتين خلال الفترة المقبلة .



