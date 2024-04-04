شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يدرس طرح ذراعه المالية للاكتتاب العام في «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة بنك الرياض، أمس، على دراسة طرح جزء من أسهم شركته التابعة (الرياض المالية) طرحاً عاماً أولياً وإدراجها في السوق الرئيسية لتداول السعودية، وبدء الأعمال التحضيرية لذلك.
ووفقا لبيان البنك على تداول، سيعمل البنك وشركة الرياض المالية على استكمال الدراسة والأعمال التحضيرية خلال الفترة القادمة بما في ذلك تحديد حجم الطرح وهيكلته والتفاصيل الأخرى ذات الصلة.
وقال البنك: إن في حال تقرر المضي في عملية الطرح فإن ذلك سيخضع للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وكذلك على ظروف السوق السائدة في حينه.
وسيعلن أي تطورات في هذا الشأن وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
ووفقا لبيان البنك على تداول، سيعمل البنك وشركة الرياض المالية على استكمال الدراسة والأعمال التحضيرية خلال الفترة القادمة بما في ذلك تحديد حجم الطرح وهيكلته والتفاصيل الأخرى ذات الصلة.
وقال البنك: إن في حال تقرر المضي في عملية الطرح فإن ذلك سيخضع للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وكذلك على ظروف السوق السائدة في حينه.
وسيعلن أي تطورات في هذا الشأن وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.