شكرا لقرائتكم خبر عن «شور»: توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 11,541,937.50ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 7,694,625 سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.50ريال لكل سهم، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وأضافت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا.