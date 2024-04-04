شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «المملكة القابضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المملكة القابضة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 28/11/1445هـ الموافق 05/06/2024 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 29/12/1448هـ الموافق 04/06/2027م..

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه يجب على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

أضافت أن شروط ومعايير الترشح تتضمن: استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

وأشارت إلى أن من ضمن الشروط: تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج (المرفق) خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة المستندات المطلوبة.

وأفادت بأن من ضمن الشروط: تعبئة وتوقيع نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية، وتعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وإرفاق سيرة المرشح الذاتية متضمنةً معلومات عن مؤهلاته وخبراته العملية.

ولفتت إلى أن الشروط تشمل: إرفاق الوثائق الثبوتية مثل (بطاقة الهوية الوطنية ، بطاقة العائلة ، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية مجلس الادارة ، وأية وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية).

ويجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس.

ونوهت بأن البيان يجب أن يتضمن: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ويجب أن يتضمن البيان: اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات وملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنه من سنوات الدورة.

وذكرت الشركة أنه يجب توضيح صفة العضوية أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل، فيما يجب توضيح طبيعة العضوية أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه مرشح عن شخص اعتباري او شخص طبيعي.

وأوضحت أن من ضمن الشروط إرفاق بيان يتضمن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وبيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.

وتتولى لجنة الترشيحات والمكافات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها ، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.