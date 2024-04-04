شكرا لقرائتكم خبر عن «الحفر العربية» تبحث مع أرامكو تعليق عقود عمل 3 منصات بحرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحفر العربية أحد أكبر الشركات الوطنية لأعمال الحفر البري والبحري في المملكة العربية السعودية، أنها تبحث حاليا خياراتها مع شركة ارامكو حول تعليق عقود عمل ثلاث منصات حفر بحرية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التعليق تلك المنصات قد تمتد بحد أقصى إلى 12 شهراً، إلا أنه لم يتم بعد تحديد منصات الحفر التي سيتم تعليق عقودها وتاريخ بدء تعليق هذه العقود، فيما ستعلن عن ذلك حال توافر التفاصيل.
من الجدير بالذكر أن الدليل الاسترشادي لإيرادات الشركة لعام 2024 والذي أعلن سابقا لن يتغير، كونه قد تضمن حين إعداده على فرضية تخفيض عدد من منصات الحفر البحرية.
علاوةً على أن الشركة تتوقع استمرارية نمو إيراداتها على أساس سنوي ، بمساهمةٍ من منصات الحفر البرية لمشروع الغاز غير التقليدي ، والتي ستدخل حيز التشغيل خلال الربع الثالث من عام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التعليق تلك المنصات قد تمتد بحد أقصى إلى 12 شهراً، إلا أنه لم يتم بعد تحديد منصات الحفر التي سيتم تعليق عقودها وتاريخ بدء تعليق هذه العقود، فيما ستعلن عن ذلك حال توافر التفاصيل.
من الجدير بالذكر أن الدليل الاسترشادي لإيرادات الشركة لعام 2024 والذي أعلن سابقا لن يتغير، كونه قد تضمن حين إعداده على فرضية تخفيض عدد من منصات الحفر البحرية.
علاوةً على أن الشركة تتوقع استمرارية نمو إيراداتها على أساس سنوي ، بمساهمةٍ من منصات الحفر البرية لمشروع الغاز غير التقليدي ، والتي ستدخل حيز التشغيل خلال الربع الثالث من عام 2024.