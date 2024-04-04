شكرا لقرائتكم خبر عن «أديس»: تعليق عمل 5 منصات حفر بحرية في السعودية بصفة مؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أديس القابضة الاتفاق المشترك مع عميلها في السعودية على تعليق عمل 5 من بين 33 منصة حفر بحرية مرفوعة عاملة في المملكة بصفة مؤقتة لمدة قد تصل إلى 12 شهراً.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنها ستشغل إحدى المنصات التي يتم تعليق عملها في العقد الذي فازت به الشركة مؤخراً في تايلاند والمقرر أن يبدأ العمل في النصف الثاني من عام 2024م، بينما تستعد منصة أخرى للعمل في مشروع آخر مرتقب في المنطقة.

يُشار إلى أن التعليق المؤقت لنشاط المنصات الخمسة في السعودية سيدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أيام من تاريخ توقيع إخطار التعليق المتفق عليه بين الطرفين، أو بعد انتهاء المنصات من مهامها الجارية حالياً، أيهما أبعد.

علاوة على ذلك، ستوفر آلية التعليق المؤقت لنشاط المنصات قدراً كافياً من المرونة أمام أديس يتيح للمنصات التي تم تعليق عملها أن تنهي المدة الإلزامية وفترة التمديد الاختياري للعقود الجديدة التي تفوز بها المجموعة قبل أن تستكمل العمل في السعودية بعد انتهاء التعليق.

وستمدد المدة الأصلية للعقود المعلقة بشكل تلقائي لفترة تساوي فترة التعليق لكل منصة، مما سيضمن الحفاظ على الأعمال المتراكمة المتبقية للعقود المعنية.

من الناحية الأخرى، فإن عقد أديس الأخير في تايلاند بجانب العقد الآخر المرتقب في المنطقة يتميزان بمعدلات إيجار يومية أعلى من المتوسط الحالي لمعدلات إيجار منصات الحفر البحرية التابعة للمجموعة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الربحية بصورة إجمالية

. وفي هذا الإطار، تؤكد الإدارة عدم وجود أي تغيير في تقديراتها المالية لعام 2024م التي تم الإعلان عنها في تقرير نتائج الأعمال للعام المالي 2023م، حيث تتراوح توقعات الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024م بالكامل ما بين 2.89 و3.04 مليار ريال، بزيادة تتراوح بين 35% و42% تقريباً على أساس سنوي.

وستواصل المجموعة جهودها لتسويق باقي المنصات عالمياً، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع رقعة أنشطتها جغرافياً، مستغلة الرواج العالي الذي تحظى به هذه المنصات والفرص الواعدة المتوفرة أمامها داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي ضوء تعطش السوق العالمية لمنصات الحفر البحرية المرفوعة وارتفاع نسب الاستخدام ومعدلات الإيجار اليومي، تتمتع أديس بإمكانيات كبيرة تؤهلها لاقتناص أبرز الفرص الواعدة والجذابة مستغلة أسطولها من المنصات عالية الجودة وحضورها العالمي القوي ووجودها في تسع أسواق مختلفة.