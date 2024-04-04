ارتفاع أسعار النفط في تعاملاتها المبكرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، في ظل مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو المقبل 15 سنتًا بما يعادل 0.2 % إلى 89.51 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو المقبل 15 سنتًا أو 0.2 % إلى 85.59 دولارًا للبرميل.