شكرا لقرائتكم خبر عن 37.2 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى شهر يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الخميس النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2024 وقد بـلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجارى 2.08 مليار دولار خـلال شهر يناير 2024 مقابل 3.32 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 37.2٪.

ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمـة الصـادرات بنسبـة 15.6٪ حيـث بلغـت 3.46 مليـار دولار خـلال شهــر يناير 2024 مقابــل 4.10 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:



(منتجات البترول بنسبة 8.1٪، أسمدة بنسبة 47.7 ٪، بترول خام بنسبـة 22.1 %، الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 87.1٪).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجه بنسبة 24.9% ، ملابس جاهزة بنسبة 35.7 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 38.6 %، لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 12.8 %).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 25.3٪ حيث بلغت 5.54 مليار دولار خـلال شهــر يناير 2024 مقابـل 7.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(قمح بنسبـة 41.8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 43.6%، أدويه ومحضرات صيدله بنسبـة 9.9%، ذرة بنسبـة 15.1%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( منتجات البترول بنسبة 60.8%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 2.7%، الغاز الطبيعى بنسبـة 20.9٪ ، سيارات ركوب بنسبة 92.9 %).