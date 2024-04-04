شكرا لقرائتكم خبر عن «جمجوم فارما»: توزيع 105 ملايين ريال أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) بتوزيع أرباح نقدية ختاميةعن العام المالي 2023م على مساهمي الشركة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 105 ملايين ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 70 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق).

وسيحدد موعد الجمعية العامة للمساهمين بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقا.