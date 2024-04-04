شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب 9 أعضاء في مجلس إدارة «الكابلات السعودية».. ورفض سياسة المكافآت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت حضوريًا في مقر الشركة، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، عقد الاجتماع الثاني، في تمام الساعة 11:00 مساء أمس وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض انعقاده الساعة 10:00 مساءً).
علما بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام (حيث كانت نسبة الحضور 18.10 %)، وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 18.18% وحسب النظام الأساسي للشركة فإن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وقالت الشركة إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 04/04/2024م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي في 03/04/2027م.
والأعضاء المنتخبون هم: نائل فايز، ووليد الشويعر، ود. شبيب الحقباني، وخالد خاشقجي، وم. صبري الغامدي، وعبدالكريم النهير، وزياد البراك، وصالح الشثري، وم. عبدالعزيز أبا الخيل.
وتضمنت نتائج التصويت: عدم الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، عقد الاجتماع الثاني، في تمام الساعة 11:00 مساء أمس وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض انعقاده الساعة 10:00 مساءً).
علما بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام (حيث كانت نسبة الحضور 18.10 %)، وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 18.18% وحسب النظام الأساسي للشركة فإن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وقالت الشركة إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 04/04/2024م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي في 03/04/2027م.
والأعضاء المنتخبون هم: نائل فايز، ووليد الشويعر، ود. شبيب الحقباني، وخالد خاشقجي، وم. صبري الغامدي، وعبدالكريم النهير، وزياد البراك، وصالح الشثري، وم. عبدالعزيز أبا الخيل.
وتضمنت نتائج التصويت: عدم الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والإدارة التنفيذية.