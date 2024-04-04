شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب 9 أعضاء في مجلس إدارة «الكابلات السعودية ».. ورفض سياسة المكافآت والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.