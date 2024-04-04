شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط مستقرة ومخاوف نقص الإمدادات تدعم الخام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط اليوم الخميس ودعمتها مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج إلى جانب مؤشرات على نمو اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو خمسة سنتات إلى 89.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0919 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو سنتا واحدا إلى 85.42 دولار للبرميل.وأبقى وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا (أوبك+) في اجتماع عقد أمس الأربعاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير وحثوا بعض الدول على تعزيز الالتزام بتخفيضات الإنتاج.وصدر عن الاجتماع أن بعض الأعضاء سيعوضون عن زيادة الإمدادات في الربع الأول، وستتحول روسيا إلى فرض قيود على الإنتاج بدلا من الصادرات.وسجل عقد برنت ليونيو وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية وأغلقا أمس الأربعاء عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر.وقال محللون إن أسعار النفط واصلت الارتفاع بعد أن أوصى اجتماع أوبك+ بعدم تغيير سياسة الإنتاج.وأضافوا "يواجه برنت بعض المقاومة عند مستوى 90 دولارا للبرميل، مع عدم قدرته على تجاوزه حتى الآن".وأبدى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء أيضا حذرا إزاء تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات نشرت في الفترة الماضية وأظهرت نمو الوظائف والتضخم بأعلى من المتوقع.وارتفعت أسعار النفط بعد أن أدت هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية إلى تقليص إمدادات الوقود، ووسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى عرقلة الإمدادات في المنطقة.