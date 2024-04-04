انخفاض العجز في الميزان التجاري بمصر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفض عجز الميزان التجاري بمصر خلال شهر يناير الماضي بنسبة 2ر37% ليسجل 08ر2 مليار دولار مقابل 32 ر3 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر في نشرته الشهرية الصادرة اليوم، تراجع قيمة الصادرات بنسبة 6ر15% لتبلغ 46ر3 مليارات دولار خلال يناير الماضي، مقابل 10ر4 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق، وانخفاض قيمة الواردات بنسبة 3ر25% لتبلغ 54ر5 مليارات دولار مقابل 42ر7مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق.