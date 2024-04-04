شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.8%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 4%، يليه قطاع العقارات بنسبة 3.2%، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون، والطاقة والخدمات المساندة، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.7%، 2.5%، 2.4%، 2%، على التوالي.

وقفزت قطاعات الموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، 1.8%، 1.6%، على التوالي، وزادت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.4%، 1.3%، 1.1%، على الترتيب، وأخيرًا قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، 0.4%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.906 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 689.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.88%، والعرب على 6.44%، واستحوذت المؤسسات على 31.1% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 136.1 مليون جنيه، 54 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 216 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 28506 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 34845 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 12161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 6480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 9229 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 7589 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة.