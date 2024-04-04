شكرا لقرائتكم خبر عن 29 أبريل.. «أسلاك» تناقش تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك المساهمين إلى المشاركة و التصويت فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الاثنين 20/ 10/ 1445هـ (الموافق 29/ 04/ 2024م).

وقالت الشركة: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

وأضافت أن الجدول يشمل: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها، والتصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

وأشارت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والتصويت على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (79,951,194) ريال كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى بند الأرباح المبقاة.

ويتضمن الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م، والتصويت على صرف مبلغ (1,250,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.