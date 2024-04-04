شكرا لقرائتكم خبر عن 28 أبريل.. «سابك للمغذيات» تناقش تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) .

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 28 ابريل2024م، من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. جدول أعمال الجمعية وقالت الشركة إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.

وأضافت أن الجدول يشمل: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.

وأشارت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

وأوضحت أن الجدول يتضمن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م، و التصويت على صرف مبلغ (1,584,110) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

وأفادت بأن الجدول يشمل: التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة، والتصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين، والتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

وذكرت أن الجدول يشمل: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، والتصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة، والتصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

ونوهت بأن الجدول يتضمن: التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر، والتصويت على تعديل المادة رقم (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

ولفتت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة، والتصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,428,106,212) ريال كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م إلى حساب الأرباح المبقاة.

ويتضمن الجدول: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.