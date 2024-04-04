شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاعات جماعية لدى تعاملات اليوم الخميس، وربح رأس المال السوقي نحو 32 مليار جنيه ليصل إلى 1.906 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.1 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04% ليبلغ 28506 نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 1.79% مسجلاً 6480 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 1.86% لينهى التعاملات عند مستوى 9229 نقطة.

