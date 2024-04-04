تراجع حاد في أسعار الحديد.. واتحاد الصناعات يكشف السبب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شعبة مواد البناء عن انخفاض أسعار طن حديد التسليح من مستويات 45 إلى 48 ألف جنيه وحالياً يسجل مستويات بين 39 إلى 40 ألف جنيه للمستهلكين بنسبة هبوط تقريبا 15.3% حسب نوع الحديد، كما توقعت الشعبة مزيد من الانخفاض في أسعار الحديد بالأسواق خلال الأيام القادمة مع توفير الدولار.

من جانبه، كشف المهندس محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أسباب تراجع أسعار الحديد فى استجابة لتراجع سعر صرف الدولار فى السوق غير الرسمي معلقا "الحديد سلعة استراتيجية وحجم الإنتاج اليومي في المصانع الكبيرة كبير يبلغ الآلاف من الأطنان، إضافة إلى التعاقدات اليومية.

وأشار في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إلى أن السوق حالياً يترقب مزيد من الهبوط بالتزامن مع استمرار تراجع الدولار في البنوك وتوقعات زيادة الإنتاج مع تدبير الدولار لاستيراد البيليت وخام الإنتاج بالنسبة لمصانع الدرفلة.