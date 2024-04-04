شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاضات جديدة لأسعار السيارات الأوروبية بنحو 305 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار سيارات "تونالى" التابعة لماركة "ألفا روميو- أبوغالى" انخفاضا جديدا خلال إبريل الجارى 2024، وقد وصل التخفيض إلى 305 آلاف جنيه بسوق السيارات المصرى، جاء ذلك عقب قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بتوفير السيولة الدولارية لكل من وكلاء وتجار السيارات، وجاء سعر الفئة الأولى قبل الخصم 2 مليون و995 ألف ولعد الخصم 2 مليون و690 ألف جنيه، وقدر الانخفاض بنحو 305 آلاف جنيه، أما الفئة الثانية فقد كانت قبل الخصم بسعر 3 ملايين و250 ألف جنيه وبعد الخصم بسعر 2 مليون و950 ألف جنيه، وقد الانخفاض بنحو 300 ألف جنيه مصرى.



يذكر أن أسعار سيارات "ستروين" قد انخفضت بمختلف ماركاتها انخفاضا كبيرا وصل إلى 500 ألف جنيه بسوق السيارات المصرى، جاء ذلك عقب قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بتوفير السيولة الدولارية لكل من وكلاء وتجار السيارات، وإليكم الأسعار كالأتى:

سعر ستروين سى اليزيه 2024:

الفئة الأولى بسعر 890 ألف جنيه، بدلا من مليون و60 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر 960 ألف جنيه، بدلا من مليون و150 ألف جنيه

ستروين سى

سعر ستروين C3 موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و55 ألف جنيه، بدلا من مليون و230 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و190 ألف جنيه، بدلا من مليون و390 ألف جنيه

سعر ستروين C3 ايركروس 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و225 ألف جنيه، بدلا من مليون و440 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و370 ألف جنيه، بدلا من مليون و610 ألف جنيه

سعر ستروين C4 موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و415 ألف جنيه، بدلا من مليون و725 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و600 ألف جنيه، بدلا من مليون و965 ألف جنيه

سعر ستروين C4x موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و450 ألف جنيه، بدلا من مليون و770 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و640 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون جنيه

سعر ستروين C5 ايركروس 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و700 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و90 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر 2 مليون و290 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و865 ألف جنيه

الفئة الثالثة بسعر 2 مليون و390 ألف جنيه، بدلا من مليون و940 ألف جنيه

الفئة الرابعة بسعر 2 مليون و60 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و560 ألف جنيه