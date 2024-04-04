شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع لـ"البنك التجارى" إلى 187 مليون شهادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع مجموعة أى أف جى القابضة إلى 373.017 مليون شهادة، والبنك التجارى الدولى إلى 186.977 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 588.654 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 273.269 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 100.775 مليون شهادة، وحديد عز عند 76.646 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.906 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 689.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.68% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.88%، والعرب على 6.44%، واستحوذت المؤسسات على 31.1% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.89%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 136.1 مليون جنيه، 54 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 216 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 28506 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 34845 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 12161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 6480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 9229 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 7589 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة.