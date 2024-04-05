شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن فى مصر.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة استقرار ملحوظ بعد هبوط على مدار اليومين الماضيين ، حيث يسجل الكيلو 85 إلى 86 جنيها ويصل المستهلكين بين 95 إلي 97 جنيها، فى المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 96 حينها مقابل 105 جنيهات.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن في بيان سابق، أنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك في الأسواق وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت مستويات 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها وتصل للمستهلكين وكرتونة البيض الأحمر تسجل 156 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.



