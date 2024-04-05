الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 5-4-2024 في البنوك المصرية

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الشارقة - اميمة ياسر -   

نشر موقع جريدة "الدستور" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، الموافق 5-4-2024، في البنوك المصرية.

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري في معاملات اليوم

47.3129 جنيه للشراء

47.4446 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في معاملات اليوم

شراء 47.32 جنيه مصري

بيع 47.42 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك مصر في معاملات اليوم

شراء 47.34 جنيه مصري

بيع 47.44 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك الإسكندرية في معاملات اليوم

شراء 47.32 جنيه مصري

بيع 47.42 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك قناة السويس في معاملات اليوم

شراء 47.33 جنيه مصري

بيع 47.43 جنيه مصري

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib في معاملات اليوم

شراء 47.32 جنيه مصري

بيع 47.42 جنيه مصري

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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