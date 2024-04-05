أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني وسط توترات جيوسياسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني بدعم من التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط والمخاوف بشأن تناقص الإمدادات والتفاؤل بنمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.

وقفز خام برنت 49 سنتا أو 0.5 % إلى 91.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:08 بتوقيت جرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.4 % إلى 86.96 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان عند التسوية أمس أعلى المستويات منذ أكتوبر . ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب تتجاوز 4 % هذا الأسبوع، ليواصلا الصعود للأسبوع الثاني على التوالي