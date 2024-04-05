شكرا لقرائتكم خبر عن مع تفاؤل بنمو الطلب العالمي.. أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني بدعم من التفاؤل بنمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.

وقفز خام برنت 49 سنتًا أو 0.5% إلى 91.14 دولارًا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا أو 0.4% إلى 86.96 دولارًا للبرميل.

