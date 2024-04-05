شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تشهد تراجعًا طفيفًا بعد موجة ارتفاعات قياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بشكل طفيف، بعد موجة من الارتفاعات القياسية استمرت لخمس جلسات، ودفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % ووصل إلى 2278.50 دولارًا للأوقية.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 % لتصل إلى 2296.90 دولارًا.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7 % إلى 26.49 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين بـ 0.4 % ووصل إلى 921.66 دولارًا ، كما تراجع البلاديوم بنسبة 1.9 % مسجلًا 1002.03 دولار.

