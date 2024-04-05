تراجع أسعار العقارات في بريطانيا الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 6 أشهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا في مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ ستة أشهر. وذكرت مجموعة هاليفاكس للرهن العقاري أن هذه البيانات تمثل انتكاسة في عملية تعافي سوق العقارات في البلاد. وأوضحت أن متوسط سعر العقار انخفض الشهر الماضي بنسبة 1% ليصل إلى 288 الف و430 جنيه استرليني (364 ألف و160 دولار)، في أعقاب ارتفاع نسبته 0.3 % في الشهر السابق عليه، علاوة على زيادات أخرى طفيفة خلال الأشهر الأربعة التي سبقت فبراير.

وتؤكد هذه البيانات تقارير مماثلة بشأن تراجع أسعار العقارات أصدرتها جمعية البناء الوطنية في بريطانيا في وقت سابق هذا الأسبوع. ويفسر الخبراء هذا التراجع باعتباره كبوة في ظل الاتجاه الصعودي بشكل عام للسوق خلال العام الجاري. وذكرت هاليفاكس ان الأسعار ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 0.3 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.