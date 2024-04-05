شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: مصر تستهدف زيادة موارد النقد الأجنبى إلى 300 مليار دولار فى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن الدولة المصرية تستهدف زيادة موارد النقد الأجنبى إلى 300 مليار دولار فى 2030، من مستواها الحالى البالغ نحو 120 مليار دولار وذلك على دعم قطاعات الاستثمار الأجنبى المباشر والتصدير وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس وقطاع السياحة.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى تستهدف جذب تدفقات استثمارات أجنبية مباشرة بمعدل سنوى بين 12 إلى 15 مليار دولار وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادى، مؤكدا على أن الحكومة تستهدف توفير فرص عمل ما بين 6 إلى 7 ملايين وظيفة خلال 6 سنوات قادمة.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى تدشين الجمهورية الجديدة والتى تستهدف الاهتمام ببناء الإنسان المصرى عبر زيادة الإنفاق على ملفات الصحة والتعليم بالإضافة إلى إحداث التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادى تدريجيا من 4% إلى 7% ، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تدعم الاستثمار فى العنصر البشرى فى تحقيق التنمية المستدامة عبر جهود جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية.