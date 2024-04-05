تراجع في سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الجمعة، مقارنة بمستواه مساء أمس الخميس، حيث انخفض سعر الجرام نحو 20 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2666 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3554 جنيها للجرام.

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سجل سعر الذهب عالميا نحو 2289 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.