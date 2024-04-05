شعبة الدخان: زيادة مرتقبة في أسعار السجائر بعد التعويم

الشارقة - اميمة ياسر - كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار سجائر كليوباترا وسجائر الفئة الوسطى بالأسواق، بعد ارتفاع سعر الدولار في البنوك.

وأوضح إمبابي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، "أنه تم السماح بزيادة الحد الأقصى للشريحة السعرية لسجائر كليوباترا والفئة الوسطى لعدم دخولها في شريحة ضريبة أكبر، وبالتالي دفع ضرائب أكبر".

ووفقا لرئيس الشعبة، فإن علبة سجائر كليوباترا من المتوقع أن تصل إلى 34.7 جنيه مقابل 31 جنيها قبل الزيادة.

وأسعار السجائر من الفئة الوسطى سترتفع إلى بين 34.8 و50.40 جنيه مقابل 31 و45 جنيها قبل الزيادة، وفقا لقول إمبابي.