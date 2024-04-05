من قلب ميدان التحرير .. إنعاش خزينة الدولة بحصائل وإيرادات دولارية

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد تحالف عربي أجنبي كبير، بعد مناقشات بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي لتنفيذ مخططات تطوير كبرى.

ويخطط التحالف لتفيذ ملفات تطوير بمنطقة وسط البلد بداية من أرض الحزب الوطني ومباني الوزارات القديمة المستهدف استغلالها في أقرب وقت ممكن، لإعادة إحياء تلك المناطق التاريخية وذات الأهمية الكبيرة في المجالات الاستثمارية المختلفة.

ويستهدف المخطط توفير فرص عمل أكبر للشباب مع إنعاش خزينة الدولة بحصائل وإيرادات دولارية تساهم في نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع وأعلى؛ اتجهت الدكتورة هالة السعيد لاستغلال الأصول وإعادة تطويرها وتأهيلها، بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ما حدث ببرنامج الطروحات الحكومية، من خلال شراكات بشركات الفنادق وإيلاب وإيثيدكو وعز الدخيلة، مع ترقب عدد من الصفقات المهمة مثل محطة جبل الزيت ووطنية وشل أوت لإنعاش خزينة الدولة بحصائل جديدة مع تعظيم الاستفادة وزيادة إنتاجية وإيرادات تلك الشركات.

وسمح لشركة نايلوس للخدمات الفندقية التابعة للصندوق السيادي الموافقة الواحدة لإنشاء برج فندقي وإداري وتجاري من 75 طابقا على أرض الحزب الوطني، مع منح شركة نايلوس للخدمات السكنية، إقامة برج سكني من 446 وحدة سكنية فاخرة موزعة على 50 طابقًا على أرض الحزب الوطني، حسب قرار رسمي صدر في الوقائع المصرية.

وحسب تصريحات صحفية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي حول مجمع التحرير، قالت إنه سيتم استغلاله، من خلال تنفيذ فندق وشقق فندقية، بالإضافة إلى مكاتب تجارية، ومجمع ترفيهي، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، للاستفادة القصوى من المبنى العريق من خلال فرص عمل جديدة للشباب وتنشيط السياحة بالمنطقة مع تحقيق عوائد دولارية.

وتتم إعادة تطوير وتأهيل مجمع التحرير، بالتعاون مع تحالف أمريكي إماراتي متخصص في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية؛ لتحقيق أكبر استفادة من تلك المباني العريقة ذات المواقع الاستراتيجية.