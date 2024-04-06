شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للزيوت تستهدف زيادة الإنتاج إلى 3 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف شركة مصر للزيوت والصابون-إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية- زيادة قيمة الإنتاج المقدرة إلى 3.011 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2.809 مليار جنيه معتمد عام 2023/2024 بنسبة 107%، ومقابل 2.755 مليار جنيه فعلي عام 2022/2023 بنسبة قدرها 109%، وبلغت قيمة المبيعات الكلية المقدرة 3.011 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، وفقًا لتقرير الموازنة التخطيطية للشركة للبورصة المصرية.

كما تستهدف الشركة تحقيق صادرات بقيمة 2 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 5 ملايين جنيه معتمد عام 2023/2024 بنسبة قدرها 40%، ومقابل 3 ملايين جنيه فعلي 2022/2023 بنسبة قدرها 67%، وبلغت قيمة الأجور المقدرة 105 ملايين جنيه مقابل 95 مليون جنيه معتمد عام 2023/2024 بنسبة قدرها 110%، ومقابل 102 مليون جنيه فعلي عام 2022/2023 بنسبة قدرها 99%.

وتعتزم شركة مصر للزيوت والصابون، بيع 66.1 ألف طن من زيت الطعام خلال عام 2024/2025 مقابل 65.4 ألف طن خلال عام 2023/2024، وبيع 50 طنًا من المسلى الصناعي مقابل 20 طنًا، وبيع 800 طن غسيل وسائل، وزيادة كميات بيع صابون تواليت وطبي من 10 طن إلى 70 طنًا، وبيع علف حيوان 12 ألف طن، وتحقيق فائض قبل خصم الضرائب الداخلية المقدرة 1.5 مليون جنيه مقابل 1.75 مليون جنيه معتمد عام 2023/2024 ومقابل 1.018 مليون جنيه ربح فعلي 2022/2023.

وحددت شركة مصر للزيوت والصابون، كميات الإنتاج والمبيعات المقدرة لعام 2024/2025 بناءً على توقعات احتياجات السوق من المنتجات مع الأخذ في الاعتبار للكميات الفعلية المحققة خلال عام 2022/2023 وكذلك كميات الإنتاج الفعلية المحققة خلال الفترة المنتهية في عام 2023/2024 والظروف السائدة والمتوقعة خلال عام 2024/2025، كما تم تقييم المنتجات المدرجة بموازنة العام المالي 2024/2025 طبقًا لآخر أسعار بيع معتمدة وقت إعداد الموازنة، وتقييم سعر الدولار طبقًا للأسعار الصرف المتوقعة لعام الموازنة.