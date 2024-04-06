شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 ملاحظات للمركزي للمحاسبات على الموازنة التقديرية للحديد للمناجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الموازنة التقديرية المعدلة للشركة عن العام المالي 2025/2024، وجاءت أبرز 10 ملاحظات على القوائم المالية المستهدفة:

1- عدم وجود أساس لحساب عناصر تكاليف الإنتاج لعام الموازنة 2024/2025 وذلك من خلال تحديد كميات عناصر التكلفة لكل طن من المنتجات وتأثيرها بكميات الإنتاج المستهدفة، وتطور تكلفة تلك العناصر وبالتالي عدم وجود أساس دقيق لحساب تكاليف الإنتاج خلال عام الموازنة.



2- لم تستهدف الموازنة عن العام المالي 2024/2025 تسوية أي جزء من أرصدة الموردين وأوراق الدفع البالغة نحو 9.7 مليون جنيه أو الأرصدة الدائنة البالغة نحو 22.9 مليون جنيه عن المتوقع عن العام المالي 2023/2024.

3- لم تتضمن الموازنة رؤية الشركة تجاه المخزون الراكد البالغ في 31 ديسمبر عام 2023 نحو 17.5 مليون جنيه.

4- تكرار استهداف بيع كمية ألف طن من خام الحجر الجيري بيع كمية 22 ألف طن من خام الدولميت خلال العام الحالي والمقبل، ولم يتحقق سوى كمية 249 طنًا من خام الدولميت خلال النصف الأول من عام 2022/2023 وما لذلك من أثر على المبيعات المستهدفة.

5- استهدفت الموازنة ضرائب دخل عن عام الموازنة بنحو 171.4 مليون جنيه، وعن المتوقع من عام 2023/2024 بنحو 42.8 مليون جنيه، وهو ما يمثل 22.5% من قيمة صافي الربح قبل الضرائب دون مراعاة لتطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

6- لم تستهدف الموازنة أي تغيير بالمخصصات المكونة خلال المتوقع 2023/2024 والمستهدف 2024/2025، وبلغ مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في 31 ديسمبر عام 2023 نحو 1.159 مليون جنيه دون موافاة الجهاز بالدراسة التي تم إعداد نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة للشركة على أصولها المالية، هذا فضلًا عن عرض المخصص ضمن الالتزامات المتداولة وصحتها تظهر مخصومة من الأصول المالية الخاصة بها طبقًا لما يقضي به النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته.

7- لم تستهدف الموازنة أي تعديل على مجمع هبوط أسعار المخزون خلال عام الموازنة، والبالغ 14.964 مليون جنيه، على الرغم من استهداف الشركة لبيع كمية 1000 طن من الحجر الجيري ببني خالد، 22 ألف طن من خام الدولوميت بالسويس والمكون مجمع الإضمحلال لهما.

8- استهدفت الموازنة إهلاك للمعدات الجديدة بنسبة 12.5% وإهلاك تطوير البنية التحتية بنحو 5% بما يعادل نحو 19.6 مليون جنيه خلال عام الموازنة دون مراعاة لإدراج عملية شراء المعدات أو تطوير البنية التحتية خلال العام على مراحل، وتأثير ذلك على حساب الإهلاك وكذلك أثر ذلك على الضريبة المؤجلة.

9- لم تستهدف الموازنة أية إنتاج لمناجم أسوان خلال عام الموازنة على الرغم من تحملها لمصروفات بلغت 692 ألف جنيه خلال النصف الأول من عام 2023/2024 تتمثل في أجور وتأمينات والعلاج الطبي وغيرها للعاملين بها، ودون توضيح رؤية الشركات اتجاه تلك المناجم، كما لم تتضمن الموازنة رؤية الشركة نحو استغلال محجر السويس في ظل ما تتحمله الشركة من تكاليف منذ إخطار شركة الرضا ستون بفسخ التعاقد خلال الربع الأخير من العام المالي 2022/2023 نحو 3.6 مليون جنيه، والنصف الأول من عام 2023/2024 نحو 3.35 مليون جنيه.

10- استهدفت الشركة بيع كمية 15 ألف طن (الطاقة التصميمية) من منتج عالي الباريوم خلال عام الموازنة على الرغم من أن الطاقة المتاحة والمذكورة بنموذج (استغلال الطاقة) هي 13 ألف طن، وعدم استهداف الموازنة أية مبالغ لاستغلال وتقنين الوضع القانوني على المزرعة النموذجية بمنطقة الحارة البالغ مساحتها نحو 654 فدانًا، وعلى الرغم من توصيات الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 19 أكتوبر عام 2022 بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضعها على الأراضي التي في حيازتها وإزالة التعديات وبما يعود بالنفع عليها.