الاقتصاد

صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "العقارات" بنسبة 9.3%

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القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 9.3%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.4%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4.7%، وصعد قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.9%، 3%، على التوالي.

وقفز قطاعا السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.3%، 2%، على التوالي، وزاد قطاعا مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، 1.2%، على الترتيب، ونما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%، وانخفض قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية بنسبة 1%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%.


وكان  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 28506.16 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى - أول أسبوع في شهر أبريل- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 6480.79 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 9229.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 34845.13 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.83% ليغلق عند مستوى 7589.13 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 46.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.905 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.193 تريليون جنيه إلى 1.234 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 403.2 مليار جنيه إلى 406.7 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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