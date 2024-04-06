وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و “الاستثمار” تدعوان شركات التعدين للمشاركة في برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار شركات التعدين والمستكشفين من جميع أنحاء العالم إلى التسجيل في برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز وتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويهدف برنامج تمكين الاستكشاف التعديني إلى تعزيز أعمال الاستكشاف، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين، وتوسيع نطاق إمكانات الاستكشاف في المملكة من خلال التركيز على الخليج 365 غير المستكشفة، وتطوير المواهب وبناء المهارات والقدرات المحلية، في مجال استكشاف المعادن في المملكة العربية السعودية، وتطوير المعرفة الجيولوجية من خلال توفير بيانات مبتكرة بمعايير دولية تسهم في تطوير فرص الاستثمار.

وبيّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن هناك عدة معايير للمشاركة في البرنامج، من ضمنها التركيز على استكشاف المعادن الإستراتيجية، المصنفة ضمن الفئة (أ) في نظام الاستثمار التعديني، التي من بينها النحاس والليثيوم والنيكل والذهب والحديد، كما يجب أن تعطي جهود الاستكشاف الأولوية للمناطق غير المستكشفة مسبقًا، بالإضافة إلى حصول الشركات على رخصة كشف سارية في الـ5 سنوات الأولى من عمر الرخصة، وسجل حافل في استكشاف المواقع الجديدة، وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من مقدمي الخدمات المحليين، مما يسهم في نمو الشركات المحلية وتعزيز سلسلة التوريد المحلية.

وحددت الوزارة، موعد ابتداء من ١ أبريل إلى 31 مايو 2024 لتقديم طلبات المستثمرين الراغبين في المشاركة بالبرنامج، على أن يتم الإعلان عن المتقدمين الفائزين بحلول نهاية يوليو 2024، وللمزيد من التفاصيل حول متطلبات الانضمام لبرنامج تمكين الاستكشاف التعديني، ولتحميل نموذج الطلب وإرشادات البرنامج، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://taadeen.sa/ar/exploration-enablement-program.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أطلقت منصة “تعدين” بهدف توفير تجربة سهلة للمستثمرين في قطاع التعدين، وتوفير التقارير اللازمة لمعرفة الفرص الاستثمارية، والمساهمة في زيادة الاستثمار في قطاع التعدين، وتحسين تجربة المستثمرين في قطاع التعدين، بالإضافة إلى توفير الشفافية والموثوقية في الخدمات المقدمة.