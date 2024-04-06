وصول أول سفينة على الخط الملاحي السعودي «فُلك البحرية» إلى ميناء جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفى ميناء جدة الإسلامي اليوم، بوصول أول سفينة على الخط الملاحي السعودي تابعة لشركة فُلك للخدمات البحرية “فُلك البحرية” إلى الميناء وتحمل السفينة مسمى ” Sunset X “، وذلك بإقامة حفل تكريم لطاقم هذه السفينة، تقديراً للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للموانئ والشركة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية المملكة على الخارطة اللوجستية، وترسيخ مكانتها بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.

وتُعد شركة “فُلك البحرية” أول شركة سعودية متخصصة في سفن الحاويات، وسفن التغذية، تقدم خدمات سفن الروافد والشحن البحري لمسافات قصيرة، وتوفر خدمات موثوقة وعالية الكفاءة تلبي متطلبات العملاء بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وخارجها.

ويعكس اختيار الشركة لميناء جدة الإسلامي تأكيداً لما يتمتع به الميناء من سمعة عالمية، في التميز التشغيلي، بعدد أرصفته التي تصل إلى 62 رصيفاً مُتعدد الأغراض، كما أنه مزود بأحدث الممكنات التشغيلية التي تؤهله لاستقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، فضلاً عما يمتلكه من ميزات تنافسية تجعله الميناء الأول بين موانئ البحر الأحمر.

يّذكر أن “موانئ” أعلنت مؤخراً عن إضافة شركة “فُلك البحرية” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “NRS” إلى ميناء جدة الإسلامي، لربط المملكة بموانئ شمال البحر الأحمر؛ لتسهيل احتياجات السوق والتجارة المتنامية في المنطقة، وتُعد هذه الخدمة السادسة في سجل الخدمات الملاحية التي أضافتها الهيئة منذ بداية العام الجاري 2024م.