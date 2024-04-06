سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 6-4-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "الدستور" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت، الموافق 6-4-2024، في البنوك المصرية.

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 47.42 جنيه للبيع، و47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم السبت ببنك الإسكندرية 47.42 جنيه للبيع، 47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 47.42 جنيه، وللشراء 47.32 جنيه.