مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات اليوم .

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 06ر307 نقطة، ليصل إلى 04ر38904 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 13ر57 نقطة،ليصل إلى 34ر5204 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 44ر199 نقطة ، ليصل إلى 52ر16248 نقطة.