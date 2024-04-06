شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يرفع أسعار العملات الرئيسية أمام الروبل والان نبدء بالتفاصيل

رفع أسعار العملات

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي أسعار العملات الرئيسية أمام الروبل الروسي حتى 8 إبريل الجاري.حيث رفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل إلى مستوى 92.4155 روبلا، بزيادة قدرها 10.97 كوبيكات، مقارنة بمستواه عند آخر إغلاق.

كما رفع سعر صرف اليورو بواقع 5.90 كوبيكات، ليسجل 100.126 روبلًا.

وفي الوقت نفسه، رفع سعر صرف اليوان الصيني إلى 12.7602 روبلا، بزيادة مقدارها 4.59 كوبيكات.