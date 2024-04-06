شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 29.7 % زيادة في تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة بالخارج والداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للصحة، وقد نـجحت الدولة في ارتفاع مستوى الصحة للمواطنين عن طريق تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن اهم المبادرات القضاء على فيروس "سي" والتي حققت نـجاحا مبهراً شهد له المؤسسات الدولية كنموذج ناجح للقضاء علي المرض وطولب بتطبيقه علي بلدان اخري وخاصة في القارة الافريقية.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ اجمالي عدد الأطباء البشريين 97.4 ألف طبيب بشرى عام 2022 مقابل 100.7 ألف طبيب بشرى عام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 3.3 ٪، و بلغ اجمالي عدد اطباء الاسنان 31.1 ألف طبيب اسنان عام 2022 مقابل 32.8 ألف طبيب اسنان عام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 5 ٪.

وسجل اجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 208.3 ألف ممرض عام 2022 مقابل 192.1 ألف ممرض عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 8.4٪، وبلغ اجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 53.7 مليون منتفعاً عام 2022 وهو نفس عدد المنتفعين للعام السابق تقريبا.

وبلغ اجمالي عدد مراكز الإسعاف 1577 مركزاً عام 2022 مقابل 1535 مركزاً عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 2.7٪.

ويحتفل بهذا اليوم في السابع من إبريل كل عام وهو الموافق لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 التي تعتبر السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة في المجــال الصحي، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار ( صحتي حقي ) .