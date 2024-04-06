بداية التعاملات.. 35 جنيها زيادة في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، حيث زاد سعر الجرام 35 جنيها مقارنة بأسعاره مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2083 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2679 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3125 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3571 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 25000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2330 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة بارتفاع 1.69%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.