شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السبائك الحديدية: الصادرات أولوية قصوى وعمليات التحديث مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس عيد مهلل، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة المصرية للسبائك الحديدية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن ملف التصدير من أهم الملفات التي توليها الشركة اهتماما بالغا، في ضوء توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام النابع من توجه الدولة نحو زيادة الصادرات ل 145 مليار دولار الفترة المقبلة.

أضاف مهلل أن منتج السبائك لديه سمعة عالمية وعليه اقبال كبير حيث يمكن مضاعفة الصادرات شريطة زيادة الإنتاج؛ لتوفير احتياجات السوق المحلي وطلبات التصدير، موضحا أن مصانع السبائك الحديدية التى تعد قلعة صناعية فى الصعيد تصدر كل ما يمكن تصديره، سواء من خلال منتجات تامة أو بقايا التصنيع مثل غبار السيليكا، لافتا انه تم تصدير غبار سيليكا بكمية نحو 14 ألف طن بقيمة 116 مليون جنيه العام المالى 2022-2023، مقابل تصدير كميات بـ 85 مليون جنيه العام المالى 2021-2022.



كشف عيد مهلل انه بلغت المبيعات المحلية من غبار السيليكا 302 ملبون جنيه، مقابل 106 ملايين جنيه لكمية بلغت حوالى 26.5 الف طن، وهو نجاح كبير للعاملين ولمجلس إدارة الشركة التى تعد قلعة صناعية فى الصعيد. ، لافتا أن إجمالى المبيعات من السبائك المختلفة من إنتاج الشركة بلغت 49,730 طن بقيمة إجمالية 2.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل كمية بلغت 58,914 طن بقيمة إجمالية 2.1 مليار جنيه بنسبة 84% للكمية.

كما بلغت مبيعات التصدير من السبائك المختلفة كمية 37,172 طن، بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه العام السابق.

‏وبلغت المبيعات المحلية من السبائك المختلفة كمية 12,558 بقيمة إجمالية 607 ملايين جنيه، ‏مقابل كمية بلغت 19,507 طن بقيمة إجمالية 762 مليونا.

جدير بالذكر أن الشركة تسعى لتحويل أحد أفرانها الكهربائية المستخدمة لإنتاج الفيروسيليكون لإنتاج سبيكة السيليكو منجنيز، وهى تستهلك القليل من الطاقة وهناك طلب متزايد عليها كما ستتزيد القدرة التنافسية للشركة الفترة المقبلة حال تنفذ هذا الأمر.



