شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستراتيجية الوطنية".. رؤية ولي العهد للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل



وفي ذكر البيعة السابعة لسمو ولي العهد - حفظه الله -، نستعرض أهم المنجزات التي تحقق في ظل الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها لدعم الاقتصاد السعودي. الدمام - شريف احمد - تهدف "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - في 18 أكتوبر 2022، إلى الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.وفي ذكر البيعة السابعة لسمو ولي العهد - حفظه الله -، نستعرض أهم المنجزات التي تحقق في ظل الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها لدعم الاقتصاد السعودي.





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قال سمو ولي العهد: "لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص، ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم".

وتعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

المرونة الصناعية

وتتطلع المملكة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة. ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، وطُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو ولي العهد - حفظه الله - ليشرف سموه على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.



تنمية القدرات البشرية

وفي 28 فبراير 2024، أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، كما دشن الأكاديمية الوطنية للصناعة، وذلك خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2024، والتي تتوافق مع رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

كما تتواءم مع "رؤية المملكة 2030"، وتسهم في تحديد المهارات اللازمة في قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب أفضل المواهب، وتطوير إنتاجية القوى العاملة وتعزيزها، وضمان استدامتها، وتحقق رؤية الاستراتيجية في الحفاظ على القوى العاملة في جميع قطاعات الصناعة والتعدين من خلال خلق أكثر من 40 مبادرة.

