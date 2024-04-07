شكرا لقرائتكم خبر 173 ألف زائر لـ«فوانيس» في موسمها السابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت غرفة مكة المكرمة فعالية «فوانيس 7» التي استمرت لمدة 12 يوما، بحضور وصل إلى 173 ألف زائر، محققة رقما قياسيا جديدا ومتخطية بذلك عدد زوارها العام الماضي الذي بلغ 127 ألف زائر لفعالية « فوانيس 6» حيث أثر هذا الإقبال إيجابا على مبيعات العارضين والمشاركين.

واستهدفت فعالية فوانيس منذ انطلاق نسختها الأولى عام 2018 دعم حيوية المجتمع، ودفع عجلة التنمية والأعمال، وخلق منافذ تجارية داعمة للأسر المنتجة ورواد الأعمال، وخلق متنفس ترفيهي عال الجودة لمجتمع مدينة مكة المكرمة عبر تقديم فعالية متنوعة المناطق والأركان يستمتع بها كافة أفراد الأسرة، ويأنس بها أصحاب الشغف والهوايات.

واستطاعت «فوانيس» في موسمها السابع أن تتوسع وتلتقي مع كافة الاهتمامات والتوجهات، وخصصت أركانا للفنون والرسم، وأخرى لعشاق السيارات الرياضية، ومحترفي الطهي، ومشاريع تصميم الأزياء والمجوهرات، وغيرها من المجالات والقطاعات المتنوعة.

واستعانت فعالية «فوانيس 7» بشباب مدينة مكة المكرمة عبر إتاحة فرص للمتطوعين للانضمام لفريق تنظيم الفعالية عبر منصة التطوع، مرسخة بذلك مفاهيم غرفة مكة المكرمة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، ودورها في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الخاصة بالفرص التطوعية والمتطوعين، ومعززة لمفهوم تنمية الأعمال والمجتمع عبر صناعة فعالية كاملة بسواعد أبناء المجتمع الطموحين من أصحاب الأعمال وروادها، والأسر المنتجة والمتطوعين.