173 ألف زائر لـ«فوانيس» في موسمها السابع

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واستهدفت فعالية فوانيس منذ انطلاق نسختها الأولى عام 2018 دعم حيوية المجتمع، ودفع عجلة التنمية والأعمال، وخلق منافذ تجارية داعمة للأسر المنتجة ورواد الأعمال، وخلق متنفس ترفيهي عال الجودة لمجتمع مدينة مكة المكرمة عبر تقديم فعالية متنوعة المناطق والأركان يستمتع بها كافة أفراد الأسرة، ويأنس بها أصحاب الشغف والهوايات.
واستطاعت «فوانيس» في موسمها السابع أن تتوسع وتلتقي مع كافة الاهتمامات والتوجهات، وخصصت أركانا للفنون والرسم، وأخرى لعشاق السيارات الرياضية، ومحترفي الطهي، ومشاريع تصميم الأزياء والمجوهرات، وغيرها من المجالات والقطاعات المتنوعة.
واستعانت فعالية «فوانيس 7» بشباب مدينة مكة المكرمة عبر إتاحة فرص للمتطوعين للانضمام لفريق تنظيم الفعالية عبر منصة التطوع، مرسخة بذلك مفاهيم غرفة مكة المكرمة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، ودورها في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الخاصة بالفرص التطوعية والمتطوعين، ومعززة لمفهوم تنمية الأعمال والمجتمع عبر صناعة فعالية كاملة بسواعد أبناء المجتمع الطموحين من أصحاب الأعمال وروادها، والأسر المنتجة والمتطوعين.
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