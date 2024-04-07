الشارقة - اميمة ياسر - تواصل أسعار الذهب اليوم السبت 6 أبريل 2024 في مصر، التداول حتى قبل نهاية التعاملات عند مستوى الارتفاع الذي سجلته أعيرة الذهب قبل منتصف اليوم.

سعر جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

سجل سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في محلات الصاغة، 25400 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

سعر جنيه الذهب اليوم عيار 24 في مصر

سجل سعر جنيه الذهب عيار 24 اليوم في سوق المجوهرات، 29024 جنيهًا.

وتساوي أسعار جنيه الذهب عياري 24 و21 قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.

أسعار الذهب اليوم في مصر (شراء)

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3628 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 21 عند 3175 جنيهًا.

وبلغت أسعار عيار الذهب 18 عند 2721 جنيهًا.

وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2116 جنيهًا.

سبائك الذهب

تقدم الكثير من البنوك خدمات تداول واستثمار السبائك الذهبية في كل دول العالم، وتختلف تصنيفات السبائك الذهب ما بين من يتعامل عليها على أساس الوزن أو الشكل أو العيار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 9070 جنيهًا.

حققت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 18140 جنيهًا.

حققت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 112830 جنيهًا.

وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.