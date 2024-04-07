شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل : تطوير محالج القطن وتحديث 12 محلجا قديما لاستيعاب الكميات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أكد الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إن عملية تطوير المحالج واصلاح بعض العيوب الفنية فيها قائم بالتعاون مع شركة بجاج الهندية، ولاسيما في المحالج الجديدة التي تم تطويرها وعددها 4 محالج ، لافتا انه تم تزويد المحالج بعدد جديد من الالات لتحسين جودتها وضمان خلوها التام من الشوائب .

أشار الدكتور أحمد شاكر انه تزامنا مع هذا التطوير تم تشغيل 12 محلجا من المحالج القديمة لإستيعاب الكميات الكبيرة من الأقطان، ولاسيما في ظل التوسع الكبير في تلك الزراعات خلال الفترة الحالية .

‏أضاف انه يتم متابعة عملية تحديث وتطوير المحالج أولا بأول لأنها ركيزة أساسية في الارتقاء بجودة القطن المصري وتصديره للخارج والحفاظ على اسم القطن المصري بأعلى جودة وتوفيره للمصانع المحلية في المقام الأول، ‏والتي يتم تطويرها في مختلف مواقع الإنتاج، سواء في المحلة او كفر الدوار او دمياط،والتي ستنقل تلك الصناعة نقلة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام صرح لليوم السابع أنه تم اصلاح بعض العيوب الفنية فى المحالج مع الشركة الهندية، وبالفعل تم تحسين الجودة بشكل كبير واستقدام معدات جديدة، موضحا انه سيتم الإبقاء على 12 محلجا من المحالج القديمة بجانب 4 محالج جديدة، علاوة على إنشاء محلج مخصص للقطن قصير التيلة شرق العوينات، تزامنا مع التوسع فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة .